Programda Ramazan’ın manevi atmosferi, mahalle kültürü ve iftar sofralarının oluşturduğu birlik ruhu, Kahramanmaraşlı vatandaşların görüşleriyle ekranlara taşındı. Şehrin farklı noktalarında mikrofon uzatılan vatandaşlar, Ramazan ayının Kahramanmaraş’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir huzur ve heyecanla karşılandığını dile getirdi.

Özellikle ilk sahur ve ilk iftarın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten vatandaşlar, bu özel zamanların aile bağlarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Programda konuşan vatandaşlar, Ramazan ayıyla birlikte aile sofralarının daha kalabalık kurulduğunu, komşuluk ilişkilerinin canlandığını ve paylaşma kültürünün şehir genelinde daha görünür hale geldiğini vurguladı. Mahallelerde kurulan iftar sofraları, yapılan yardımlar ve birlikte geçirilen vakitlerin Ramazan’ın ruhunu Kahramanmaraş’ta güçlü şekilde hissettirdiği belirtildi.

“Kahramanmaraş Konuşuyor” programı, Ramazan ayının kentte oluşturduğu manevi iklimi ve toplumsal dayanışmayı vatandaşların samimi anlatımlarıyla izleyiciye aktardı.

Programın tekrarını Aksu TV Youtube sayfasında "Maraş Konuşuyor" listesinden izleyebilirsiniz.