Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Ramazan ayının dördüncü gününde birlikte paylaşmanın huzuruyla bir araya gelen vatandaşlar, Büyükşehir’in iftar çadırlarında akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açıyor.

Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi, Milli İrade Meydanı ve Ramazan Sokağı’nda kurulan iftar çadırlarında 7’den 70’e her yaştan insanın aynı sofrada buluştuğu iftar sofralarında buluşan Kahramanmaraşlılar, Ramazan’ın manevi ikliminde huzuru ve mutluluğu birlikte yaşıyor.

İftar programları yalnızca yemek organizasyonundan ibaret kalmıyor. Alanlarda Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çocuklara yönelik etkinliklerle Ramazan’ın ruhu her yaştan vatandaşa hissettiriliyor.

Özellikle Ramazan Sokağı’nda kurulan stantlar, geleneksel lezzetler ve kültürel etkinliklerle eski Ramazanları aratmayan bir atmosfer sunuyor.

Aileler çocuklarıyla birlikte hem iftar yapıyor hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kurulan iftar sofraları, farklı mahallelerden gelen vatandaşları bir araya getirerek toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor. İftar alanlarında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayı ile birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.