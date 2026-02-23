Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 D 7567 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyene nedenle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan gölete düştü.

Kazada araç içerisinde mahsur kalan 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz’ın gölette boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz sürücünün cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerince adli tahkikat başlatıldı