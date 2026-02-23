Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur ve kardeşlik iklimini şehir genelinde hissettirmek amacıyla kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Ramazan Sokağı, her akşam düzenlenen etkinliklerle vatandaşların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Ramazan akşamlarının neşesini ve manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak isteyen Kahramanmaraşlılar için hazırlanan programlar kapsamında, 24 Şubat Salı günü de özel bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ramazan Sokağı’nda saat 20.30’da başlayacak programda, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek söyleşide Ramazan ayının manevi boyutu, toplumsal dayanışma, ibadet bilinci ve gönül dünyamıza yansımaları gibi konuların ele alınacak. Katılımcılar hem ilmi hem de tasavvufi bir perspektifle Ramazan’ın anlam ve önemine dair kapsamlı değerlendirmeler dinleme fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinliklerin her yaştan vatandaşa hitap ettiği vurgulanarak, bu özel programa tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Ramazan boyunca kültür sanat etkinliklerinin devam edeceği ifade edildi.