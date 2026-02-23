Bilim, sanat ve doğa bilincini bir araya getiren “Ormanın Ezgisi” projesi, çocuklara çevre farkındalığını eğlenceli ve kalıcı bir deneyimle kazandırdı.

Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerini korumak ve özellikle orman yangınlarına karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje; Açık Sahne Öğrenci Topluluğu ile Açık Sahne Sanat Akademisi Derneği iş birliğinde yürütüldü. Program kapsamında çocuklar hem öğrendi hem üretti, hem de “Orman Koruyucusu” olmanın gururunu yaşadı.

4 Okulda Bilim ve Sanat Buluşması

Proje ekibi; Ilıca İlkokulu, Ilıca Yeniyapan İlkokulu, Ilıca İmam Hatip Ortaokulu ve Ilıca Yeniyapan Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

KSÜ Biyoloji ve Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Toplulukları tarafından gerçekleştirilen interaktif sunumlarda, orman ekosistemi ve yangın önleme yöntemleri anlatıldı.

Açık Sahne Öğrenci Topluluğu ise müzik etkinlikleriyle sınıflara neşe kattı. Öğrenciler, orman temalı şarkılar eşliğinde kendi küçük bestelerini yaparak doğa sevgisini notalarla ifade etti.

Geleceğin Orman Koruyucuları Yetişiyor

Eğitimlerin ardından her sınıfa, öğrencilerin birlikte büyütüp bakımını üstleneceği birer fidan hediye edildi. Ayrıca tüm öğrencilere “Orman Koruyucusu” rozetleri ve bilgilendirici broşürler dağıtılarak çevre bilincinin kalıcı hâle getirilmesi hedeflendi.

Yangın Bölgesinde Saha Çalışması

Okul programlarının ardından proje ekibi, yangından etkilenen alanlarda teknik incelemelerde bulundu. Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu danışmanı eşliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, bölgenin ekolojik iyileşme süreci hakkında bilgiler paylaşıldı. Saha çalışması, çevre temizliği etkinliğiyle tamamlandı.

ÜNİDES desteğiyle güçlenen “Ormanın Ezgisi” projesi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek büyük koro ve orkestra performansıyla doğanın sesini Kahramanmaraş’ın dört bir yanına duyurmaya devam edecek.