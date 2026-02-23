Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi, dayanışma kültürünü bir kez daha ön plana çıkardı. Şehir genelinde yüzyıllardır süregelen yardımlaşma anlayışı, bu Ramazan’da da “askıda ekmek” uygulamasıyla hayat buluyor. Kentte faaliyet gösteren Saraçhane fırınında sürdürülen uygulama, ihtiyaç sahiplerine sessiz ama güçlü bir destek sunuyor.

Hayırsever vatandaşlar, fırına geldiklerinde kendi alışverişlerinin yanı sıra fazladan ekmek alarak askıya bırakıyor. İhtiyaç sahipleri ise hiçbir ücret ödemeden bu ekmeklerden alabiliyor. Kimsenin kimliği sorgulanmadan sürdürülen uygulama, hem verenin hem alanın gönlünü rahatlatıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte askıda ekmeğe olan ilginin gözle görülür şekilde arttığı belirtilirken, fırın yetkilileri her gün onlarca ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade ediyor. Vatandaşlar da bu uygulamanın, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yansıttığını dile getiriyor.

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı boyunca devam etmesi planlanan askıda ekmek uygulaması, ihtiyaç sahiplerine umut olurken, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirmeye devam ediyor.