Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nde heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Kipaş İstiklal Basketbol, güçlü rakibi Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş İstiklal ile Göztepe arasında oynanacak mücadele, 1 Mart 2026 Pazar günü parkede olacak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak.

Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele, TBF TV YouTube kanalı üzerinden şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi YouTube hesabı üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Ligde oynadığı 25 maç sonunda orta sıralarda yer alan Kipaş İstiklal, sahasında alacağı galibiyetle play-off hattındaki yerini güçlendirmeyi hedeflerken; Göztepe ise deplasmandan kazanarak üst sıralara tutunmak istiyor.

Karşılaşma, hem lig dengeleri hem de play-off yarışı açısından büyük önem taşıyor.