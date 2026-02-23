Hiçbir geliri bulunmayan ve kız kardeşiyle birlikte derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren Hacı İsa Demir’in durumu, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haber sonrası başta Andırın Belediyesi olmak üzere Andırın Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve dernekler ile hayırsever vatandaşlar harekete geçti.

Yapılan girişimler sonucunda Hacı İsa Demir’in daha güvenli ve yaşanabilir bir ortamda hayatını sürdürebilmesi için evinin yapılması amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca ev eşyalarının temini konusunda da ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Bölge sakinleri ve yetkililer, dayanışma örneği sergileyen tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ederken, Hacı İsa Demir’in yaşam koşullarının en kısa sürede iyileştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Aksu TV’de yayınlanan haberin ardından oluşan bu duyarlılık, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak değerlendirildi.