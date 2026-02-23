Ramazan ayıyla birlikte Kahramanmaraş’ta iftar ve sahur vakitleri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye verilerine göre, 23 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta iftar vakti saat 18.26 olarak belirlendi.

Bugün kentte oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını saat 18.26’da açacak. Sahur vakti ise sabah 05.45’te sona erdi.

Ramazan ayı boyunca iftar saatleri gün gün değişiklik gösterirken, vatandaşların doğru vakitte oruç açabilmeleri için güncel imsakiye bilgilerini takip etmeleri önem taşıyor. Kahramanmaraş’ta Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhu, iftar sofralarında yaşanmaya devam ediyor.