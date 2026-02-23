Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi

Özellikle sindirimi kolaylaştırması ve serinletici özelliği nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih edilen hoşaf, Kahramanmaraşlıların iftar ve sahur sofralarında önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlar, hem geleneksel damak tadını yaşatmak hem de sağlıklı beslenmek amacıyla doğal kurutulmuş meyvelere yöneliyor.

Don Etkisi Maliyeti Artırdı

Esnaf, bu yıl yaşanan zirai don olaylarının kurutmalık meyve üretimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ürün maliyetlerinde artış yaşanmasına rağmen, Ramazan bereketini gözeterek fiyatları mümkün olduğunca geçen yıla yakın seviyelerde tutmaya çalıştıklarını ifade eden satıcılar, talebin yoğun olmasından memnun.

Fiyatlar Kaliteye Göre Değişiyor

Hoşaflık ürünlerde fiyatlar ürünün kalitesine, kurutma yöntemine ve menşeine göre değişiklik gösteriyor. Tezgâhlarda kilogram fiyatları ortalama 300 TL’den başlayıp 700 TL’ye kadar çıkabiliyor. Özellikle gün kurusu kayısı ve doğal vişne kurusu en yüksek talep gören ürünler arasında yer alıyor.

Kayısı, Üzüm ve Vişne Öne Çıkıyor

Vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında kayısı, üzüm ve vişne kurusu geliyor. Bunun yanı sıra erik kurusu ile elma ve şeftali kuruları da Ramazan sofralarında yer buluyor. Esnaf, Ramazan ayı boyunca talebin artarak devam etmesini bekliyor.

Ramazan öncesi ve ilk günlerde yaşanan bu hareketlilik, Kahramanmaraş çarşılarında hem alışveriş yoğunluğunu artırdı hem de esnafın yüzünü güldürdü. Geleneksel lezzetler, bu yıl da Ramazan sofralarında bereketi ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ediyor.