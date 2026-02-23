Ramazan ayının gelişiyle birlikte Kahramanmaraş’ta manevi atmosfer kadar asırlık lezzetler de yeniden hayat buldu. Kentin en köklü mutfak miraslarından biri olan coğrafi işaretli Kahramanmaraş çöreği, Ramazan boyunca fırınlarda yoğun ilgi görüyor. Özellikle sahur sofralarında tok tutma özelliğiyle tercih edilen çörek, hem geleneksel üretim yöntemi hem de kendine has aromasıyla dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği tarafından tescillenerek uluslararası alanda da tanınırlık kazanan Kahramanmaraş çöreği, Ramazan ayında taş fırınlarda odun ateşinde pişiriliyor. Bu yöntem, çöreğe hem çıtır bir kabuk hem de iç kısmında yumuşak ve doyurucu bir doku kazandırıyor. Fırınlardan yükselen koku ise Ramazan’ın gelişini adeta haber veriyor.

Mahlep, tarçın, çörek otu ve susamın ustalıkla harmanlandığı bu özel lezzet, dengeli baharat kullanımı sayesinde hem hafif hem de besleyici bir yapıya sahip. Uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyabilmesi, çöreği özellikle sahur için ideal bir seçenek haline getiriyor. Gün boyu tokluk hissi sağlaması nedeniyle vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Fırın ustaları, Kahramanmaraş çöreğinin sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda Ramazan kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Nesilden nesile aktarılan tariflerle üretilen çörek, geçmişten günümüze uzanan bir lezzet köprüsü kuruyor. Ramazan ayında artan taleple birlikte birçok fırında çörekler günün erken saatlerinden itibaren hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta Ramazan denildiğinde ilk akla gelen tatlardan biri olan tescilli çörek, bu yıl da sofralarda yerini alarak bereket ayının ruhunu lezzetle buluşturuyor. Geleneksel üretim anlayışıyla hazırlanan Kahramanmaraş çöreği, hem yerel halkın hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.