Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda asayişten narkotik suçlara, trafikten kaçakçılığa kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde edildi.

Asayiş Operasyonlarında 18 Tutuklama

Hafta boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplam 36 bin 577 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 84 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda;

10 ruhsatsız tabanca ve 119 fişek,

15 av tüfeği ve 35 fişek,

3 kurusıkı tabanca ve 16 fişek,

17 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Narkotik Operasyonlarında 13 Tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 62 operasyonda 66 şahıs yakalandı, bunlardan 13’ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda;

266,44 gram bonzai ve 0,8 gram bonzai hammaddesi,

193,88 gram metamfetamin, 51,35 gram skunk,

905 adet ecstasy/captagon ve 556 adet sentetik ecza ele geçirildi.

KOM Operasyonları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda;

200 kilogram tütün,

1460 paket dolu makaron,

700 adet boş makaron,

15 adet sahte belge ve

3 adet emtia ele geçirildi.

Trafik Denetimleri ve Göçmen Kaçakçılığı

Trafik güvenliği kapsamında;

22 bin 230 araç denetlendi,

2.514 alkol, 1.078 motosiklet denetimi yapıldı.

Kurallara uymayan 2.528 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 68 araç trafikten men edildi.

Abartı egzoz, belgesiz araç kullanımı ve yüksek sesli müzik ihlallerine yönelik denetimlerde de çok sayıda işlem gerçekleştirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 1.151 şahıs sorgulandı, 6 şahıs GÖKSEM’e teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.