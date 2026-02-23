Edinilen bilgiye göre kaza, Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

17 yaşındaki Y. Ö. idaresindeki 46 ANN 105 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde Necip Fazıl Kısakürek Kavşağı istikametine seyir halindeyken, ışıklı yaya geçidine geldiği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre aşırı hızlı olması sebebiyle duramayan motosiklet, o esnada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki E. T.’ye şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yola savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından;

Motosiklet sürücüsü Y. Ö., ve yaya E. T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazaya karışan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.