Dulkadiroğlu Beyliği'nin ihtişamlı sofralarından günümüze uzanan Kahramanmaraş mutfağı, zengin mirasıyla dikkati çekiyor. Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor.

Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor.

Çullama tatlısının tarifini anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi.

Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:

Malzemeler (10 kişilik)

  • 25 ince kesilmiş bastık (katlanıp içine ceviz konulmuş hali samsa da kullanılabilir)
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Kızartmak için zeytinyağı

*Şerbeti için

  • 1,5 su bardağı pekmez
  • 1 çay bardağı un

Yapılışı

  1. Yumurta, süt, un ve kabartma tozu karıştırılır.
  2. Katı ile sıvı arası bir kıvamda harcı hazırlanır.
  3. Bu haldeyken samsa içine batırılıp çıkarılır.
  4. Kızgın yağa atılır ve kızartılır.
  5. Üzerine şerbet gezdirilip servis edilir.

Kaynak: AA