Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Darıovası Boğazören Köyü’nde yaşayan engelli Hacı İsa Demir, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Hiçbir geliri bulunmayan Demir, kız kardeşiyle birlikte derme çatma bir evde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Günlük ihtiyaçlarını büyük ölçüde komşularının desteğiyle karşılayan Demir, özellikle barınma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Kışın soğuk, yazın ise sağlıksız koşullara maruz kalan evin onarıma ihtiyacı olduğu belirtilirken, Hacı İsa Demir ve ailesi hayırseverlerden uzanacak bir yardım elini bekliyor. Bölge sakinleri, Demir’in daha güvenli ve yaşanabilir bir ortamda hayatını sürdürebilmesi için destek çağrısında bulunuyor.