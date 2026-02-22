Kahramanmaraş’ın simge mekânlarından Tarihi Kapalı Çarşı’da yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asrın felaketinin ardından başlatılan kapsamlı ihya süreci kapsamında çarşı, tarihî dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde yaklaşık 600 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi. Yüzyıllardır şehrin ticaretine yön veren çarşıda yer alan 140 iş yerinin restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında yapısal güçlendirme, cephe yenileme, altyapı düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleri titizlikle gerçekleştirildi. Depreme karşı daha dayanıklı hale getirilen Kapalı Çarşı, tarihî atmosferi korunarak modern ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kısa süre içerisinde esnaf ve vatandaşları ağırlamaya başlayacak olan Tarihi Kapalı Çarşı’nın, hem ticari canlılığa katkı sunması hem de kültürel mirasın korunmasına örnek bir proje olarak şehrin geleceğine değer katması hedefleniyor.