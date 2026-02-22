Göksun tünellerinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tünel içinde paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri ve tünel geçişlerinde daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.