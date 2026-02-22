Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sırasında durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.