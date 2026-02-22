Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi’nde, Lider Market önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki motosiklet, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan her iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaparken, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.