Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşan çalışmalarına Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğlenceli ve öğretici etkinliklerle Ramazan’ın manevi iklimi daha da zenginleştiriliyor.

Bu kapsamda, paylaşma kültürünü pekiştirmek ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Tekne Orucu Çocuk İftarı” etkinliği düzenlendi.

Eğlence, Paylaşma ve Sabır Kültürü Bir Arada

Etkinlikte çocuklara öğle saatlerinde iftar sofrası kuruldu. Böylece minikler, Ramazan’ın manevi atmosferini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Program, çocukların paylaşma kültürünü pekiştirmesi ve sabır kavramını deneyimlemesi açısından büyük önem taşıdı.

İftar programı sadece yemek ikramıyla sınırlı kalmadı. Çocuklara yönelik eğitici oyunlar, değerler eğitimi ve Ramazan’ın anlamını anlatan kısa etkinlikler de gerçekleştirildi. Böylece minikler hem eğlendi hem de kültürel ve dini değerleri öğrenerek Ramazan’ın ruhunu hissetti.

Ailelerden Büyük İlgi

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Büyükşehir Belediyesinin bu tür programlarla Ramazan’ı daha anlamlı hale getirdiğini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinliğe ailesi ile birlikte katılan Aybüke Özcan, “Buradaki etkinlikler çok güzeldi, buraya gelirken çok heyecanlandım. Burası bana Ramazan ayının ne kadar güzel olduğunu anlattı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikte hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyleyen Yusuf Aras Koçkar, “Satranç oynamayı seviyorum ve burada kardeşim ile satranç oynadık. Bize bu etkinliği organize ettiği için Fırat Görgel Başkanıma çok teşekkürler” diye konuştu.

Etkinliğe çocukları ile gelen İklime Poyraz, “Güzel bir Ramazan etkinliğine çocuklarımız ile katıldık. Hem çocuklarımı hem de bizler burada güzel vakitler geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan bir diğer velilerden Burak Tüylü, “Çocuklarımızın bu tarz etkinliklerde bulunması çok güzel. Aynı zamanda çocukların tekne orucuna alıştırmak için güzel etkinlik olmuş” ifadelerini kullandı.