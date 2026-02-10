Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez, 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oryantal, oyuncu Şıvga Gerez'den 56 yaşında hayatını kaybetti.