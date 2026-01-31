Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun Can gözaltında.

Can, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla ve TCK 191 kapsamında uyuşturucu suçlarına ilişkin maddelerden işlem görmek üzere gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Can’ın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin başlatılan inceleme doğrultusunda adli süreç başlatıldı.

SON PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mika Raun'un paylaştığı videoda, yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle başvurduğu kadın hastalıkları doktoru tarafından yapılan kontroller sonrası 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıkladığı paylaşımı kullanıcılar tarafından tepki gördü.