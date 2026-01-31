Kahramanmaraş ve Çevresi Dünyanın En Sismik Bölgelerinden

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, aynı zamanda AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözbilir, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin, dünya ölçeğinde önemli sismik olaylar arasında yer aldığını vurgulayarak, Kahramanmaraş ve çevresinin deprem tehlikesi açısından en aktif bölgelerden biri olduğunu söyledi.

“Ana Faylar Kırıldı, Ama Tehlike Bitmedi”

Ana yırtılmanın gerçekleştiği faylarda yeniden yıkıcı bir deprem beklenmediğini ifade eden Sözbilir, buna rağmen artçı depremlerin uzun süre devam edebileceğini belirtti.

“Bu faylar üzerinde 7,7’ye varan depremler yaşandı. Dolayısıyla 6 büyüklüğüne kadar artçı depremler görülmesi olağan” dedi.

Sözbilir, 6 Şubat’tan bu yana bölgede 100 binin üzerinde deprem meydana geldiğini, bunun da sismik hareketliliğin hâlâ sürdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Kırılmayan Faylar Kahramanmaraş İçin Risk Oluşturuyor

Kahramanmaraş yerelini yakından ilgilendiren uyarılarda bulunan Sözbilir, Maraş Fayı’nın henüz kırılmadığını, aynı şekilde Savrun Fayı, güneyde Yumurtalık ve Karataş fayları ile Ecemiş Fayı gibi önemli fayların da deprem üretme potansiyelini koruduğunu dile getirdi.

Sözbilir, bölgede Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmayan ve her an deprem üretebilecek fayların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır.

Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir." dedi.

Sözbilir, Antakya ve İskenderun çevresindeki fayların da dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

“Artık Bir Sonraki Depreme Hazırlanmalıyız”

AFAD tarafından uygulamaya konulan Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planına da değinen Sözbilir, Kahramanmaraş’ta yeni konutların inşa edildiğini, afet bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“İyileşme sürecinin ardından risk azaltma ve afete hazırlık dönemine yeniden geçilmesi gerekiyor. Kahramanmaraş için bundan sonraki süreç, bir sonraki depreme hazırlanma süreci olmalı” diyerek sözlerini tamamladı.