Satılık Konut İlanlarında EİDS Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe şeffaflığı artırmak, spekülatif fiyat artışlarını önlemek ve tüketici mağduriyetlerini engellemek amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) satılık taşınmaz ilanları için de devreye alıyor. Kiralık ilanlarda 1 Ocak 2025’ten bu yana uygulanan sistem, ikinci aşamada satılık konutları kapsayacak.

Nasıl İşleyecek?

EİDS kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek.

Bu doğrulama mekanizması sayesinde:

Yetkisiz kişilerce açılan ilanlar engellenecek,

Sahte hesaplarla yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek,

Yetkisiz kişilerce açılan ilanlar engellenecek,

Sahte hesaplarla yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilecek,

Kayıt dışı aracılık faaliyetleri azaltılacak.

Doğrulama yapılan ilanlarda, “EİDS yetki doğrulaması yapılmıştır” ibaresi veya logosu yer alacak.

Yetkilendirme ve İptal Süreci

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden verdikleri yetkiyi aynı ekran üzerinden iptal edebilecek veya uzatabilecek.

Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak,

Süre dolmadan uzatma yapılabilecek.

Pilot İller ve Takvim

Bakanlığın belirlediği takvime göre sistem:

1 Şubat itibarıyla pilot olarak İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanacak,

15 Şubat’tan itibaren ise ülke genelinde zorunlu hale gelecek.

Bu süreçte teknik entegrasyon, kullanıcı deneyimi ve olası aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Sektörden Destek: “Kaçak Emlakçılık Bitecek”

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektöre önemli bir disiplin getirdiğini belirterek, sistemin sahte ilanları ve yetkisiz aracılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracağını söyledi. Taylan, uygulamanın hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Güvenli Ticaret Hedefi

EİDS’nin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık konutların mülkiyet bilgileriyle birebir eşleşmesi sağlanacak. Böylece daha güvenli, şeffaf ve denetlenebilir bir emlak piyasası hedefleniyor.