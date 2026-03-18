Marmara İçin Fırtına Alarmı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 18 Mart Çarşamba günü Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Açıklamaya göre;

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Yalova ile Bursa’nın kuzeybatısı, Balıkesir ve İzmir’in kuzey ve batı kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkili olması bekleniyor.

6 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

19 Mart Perşembe günü ise özellikle Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde yağış etkisini artıracak.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman ve Niğde çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel ve Fırtınaya Karşı Dikkat!

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Olası riskler arasında:

Ani sel ve su baskını

Heyelan

Yıldırım 79 İlde Dev Operasyon! Kaçak Tütün Çetelerine Büyük Darbe İçeriği Görüntüle

Kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar

Çatı uçması

Ağaç devrilmesi

gibi durumların yer aldığı belirtildi.

Yetkililerden Uyarı: Tedbirli Olun

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve özellikle riskli bölgelerde gerekli tedbirleri almalarını istedi.