Arefe Günü Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19-22 Mart tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bayram öncesi hava şartları sertleşiyor. Arefe günü Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Özellikle deniz ulaşımında aksama riski bulunurken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Türkiye genelinde ise İzmir ve Aydın ile Karadeniz’in bazı kıyı illeri dışında yağışlı hava etkili olacak.

Bayramın 1. Günü: Yağış Tüm Yurda Yayılıyor

Bayramın ilk günüyle birlikte yağışlı sistem tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak.

İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

2. Gün: Yağış Devam Ediyor

Bayramın ikinci günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde bulutlu hava hakim olurken, ülkenin büyük bölümünde aralıklarla yağış bekleniyor.

Ege kıyılarında ise parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor.

3. Gün: Bazı Bölgelerde Açıyor Ama Yağış Sürüyor

Bayramın son gününde batı kesimlerde hava kısmen toparlanıyor. İzmir ve Aydın çevrelerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Bayram süresince sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara: 4 – 16°C (yağmurlu)

İstanbul: 7 – 13°C (yağmurlu)

İzmir: 6 – 17°C (parçalı bulutlu, zamanla yağışlı)

Antalya: 13 – 19°C (gök gürültülü sağanak)

Erzurum: -4 – 9°C (karla karışık yağmur)

Sürücülere Kritik Uyarı

Yetkililer, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları özellikle uyardı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı ve buzlanma riski bulunurken, ani hava değişimlerine karşı güncel tahminlerin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.