Dernek tarafından dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan "İyilik Kapısı" mağazasında düzenlenen etkinlikte, yetim çocuklar kendileri için hazırlanan kıyafet ve ayakkabıları seçerek aldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine, dernek olarak Türkiye genelinde 39 noktada benzer mağazalarla başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi dezavantajlı kesimlere destek verdiklerini söyledi.

"Yetime Umut Ol" sloganıyla faaliyet yürüttüklerini belirten Köşker, Kahramanmaraş'ta bünyelerinde bulunan 750 yetime bayram dolayısıyla bayramlık ulaştırarak çocukların sevincine ortak olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mağazada çocukların bir mağazaya girmenin heyecanını yaşayarak kendi beğendikleri ürünleri seçtiğini aktaran Köşker, "Botundan montuna, kazağından ayakkabısına kadar her türlü ürün mevcut. Çocuklarımız anneleriyle birlikte gelip seçimlerini yapıyor. O mutluluğu gözlerinde görmek bizler için çok kıymetli." dedi.