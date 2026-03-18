Pek çok araç sahibi kazadan sonra yalnızca tamir masraflarının karşılanacağını düşünür. Oysa gerçek şu ki, kazaya karışan araçlar ne kadar iyi onarılırsa onarılsın eski piyasa değerine çoğu zaman ulaşamaz. İşte bu fark, yani aracın kazadan sonra piyasada daha düşük fiyata satılması nedeniyle oluşan zarar, hukuk sisteminde “araç değer kaybı” olarak adlandırılır.

Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla birçok kişi bu hakkı bilmediği için ciddi maddi kayıplar yaşıyor. Oysa doğru bir şekilde yapılan başvuru sayesinde bu zarar sigorta şirketinden talep edilebilir. Bu yazıda araç değer kaybı başvurusunun ne olduğunu, hangi şartlarda yapılabileceğini ve başvuru sürecinin nasıl işlediğini detaylı şekilde ele alacağız.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir trafik kazası sonucunda hasar gören aracın tamir edilmesine rağmen ikinci el piyasasında değerinin düşmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi zarardır. Aracın teknik olarak sorunsuz hale gelmesi, piyasa algısını her zaman değiştirmez.

Örneğin; daha önce kazaya karışmış bir araç, aynı model ve özelliklere sahip kazasız bir araca göre genellikle daha düşük fiyatla satılır. Alıcıların büyük bölümü kazasız araçları tercih eder. Bu nedenle kazaya karışan araçların değeri çoğu zaman kalıcı olarak düşer.

İşte bu fark hukuken tazmin edilebilir bir zarardır ve araç sahibi belirli şartlar oluştuğunda sigorta şirketinden bu farkı talep edebilir.

Başka bir ifadeyle; araç değer kaybı yalnızca onarım maliyetinden ibaret değildir. Aracın piyasadaki itibarı ve satış değeri de bu hesaplamanın bir parçasıdır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nedir?

Araç değer kaybı başvurusu, trafik kazası nedeniyle araçta oluşan değer kaybının, kazada kusurlu olan aracın zorunlu trafik sigortasından talep edilmesi için yapılan resmi başvuru sürecidir.

Bu başvuru aslında bir tür tazminat talebidir. Araç sahibi sigorta şirketine başvurarak aracının kaza nedeniyle değer kaybına uğradığını bildirir ve bu zararın karşılanmasını ister.

Uygulamada çoğu kişi bu süreci bilmediği için değer kaybını talep etmez. Ancak hukuken bu hak oldukça nettir. Hatta birçok Yargıtay kararında araç değer kaybının tazmin edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Bizce bu süreçte en kritik nokta başvurunun doğru şekilde yapılmasıdır. Çünkü eksik belgeler ya da yanlış başvuru yöntemi, talebin reddedilmesine neden olabilir.

Araç Değer Kaybı Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

Her trafik kazasında değer kaybı talep edilemez. Bu hakkın doğabilmesi için bazı hukuki şartların gerçekleşmesi gerekir.

1. Kazada Kusurlu Olmamak

Değer kaybı talep edebilmek için kazada tamamen kusurlu olmamak gerekir. Eğer kazanın tamamında sizin kusurunuz varsa değer kaybı talep edemezsiniz.

Ancak kusur oranı karşı tarafta daha yüksekse başvuru yapılabilir.

2. Araçta Hasar Oluşmuş Olmalı

Aracın kazada gerçekten hasar görmüş olması gerekir. Yüzeysel veya değer üzerinde etkisi olmayan hasarlar genellikle değer kaybı kapsamında değerlendirilmez.

3. Değer Kaybının Piyasada Gerçekten Oluşması

Kaza sonrasında araç tamir edilse bile ikinci el piyasasında değerinin düşmesi gerekir. İşte bu fark değer kaybı tazminatının temelini oluşturur.

4. Sigorta Teminat Limitleri

Talep edilen değer kaybı miktarı zorunlu trafik sigortasının teminat limitleri içinde olmalıdır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplaması teknik bir süreçtir. Sigorta şirketleri ve eksperler belirli kriterleri dikkate alarak hesaplama yapar.

Hesaplamada genellikle şu faktörler değerlendirilir:

Aracın yaşı

Aracın kilometresi

Hasarın boyutu

Değişen parçalar

Aracın marka ve modeli

Piyasa koşulları

Örneğin yeni model bir araçta meydana gelen hasar genellikle daha yüksek değer kaybına yol açar. Çünkü yeni araçların piyasa değeri daha hassastır.

Buna karşılık çok eski araçlarda değer kaybı tutarı daha düşük olabilir.

Bizim gördüğümüz kadarıyla sigorta şirketleri bazen gerçek zarar tutarının altında ödeme yapabiliyor. Böyle durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonu veya dava yolu gündeme gelebilir.

Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır?

Değer kaybı başvurusu doğrudan kazada kusurlu olan aracın trafik sigortasını düzenleyen sigorta şirketine yapılır.

Başvuru genellikle şu kanallarla yapılabilir:

Sigorta şirketine yazılı dilekçe gönderilmesi

E-posta yoluyla başvuru

Sigorta şirketinin hasar birimi üzerinden başvuru

Avukat aracılığıyla başvuru

Sigorta şirketinin başvuruyu değerlendirmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olması gerekir. Aksi takdirde süreç uzayabilir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinin hızlı ilerleyebilmesi için bazı belgelerin hazırlanması gerekir.

Trafik kaza tespit tutanağı

Araç ruhsatı fotokopisi

Sürücü belgesi fotokopisi

Hasar fotoğrafları

Onarım faturaları

Servis kayıtları

Eksper raporu

IBAN bilgisi

Bu belgeler sigorta şirketinin olayın detaylarını incelemesini sağlar.

Belgelerin eksik olması durumunda başvurunun değerlendirilmesi gecikebilir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birçok kişi bu sürecin oldukça karmaşık olduğunu düşünür. Aslında doğru adımlar izlendiğinde başvuru süreci oldukça sistematik ilerler.

1. Kazanın Değer Kaybı İçin Uygunluğunu Kontrol Etmek

Öncelikle kazanın değer kaybı talebine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Kusur oranı ve hasarın niteliği bu aşamada oldukça önemlidir.

2. Eksper Raporu Hazırlanması

Eksper raporu aracın değer kaybını belirleyen en önemli teknik belgedir.

Bu rapor aracın piyasa değerindeki düşüşü ortaya koyar.

3. Belgelerin Toplanması

Kaza tespit tutanağı, hasar fotoğrafları ve diğer belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

4. Sigorta Şirketine Başvuru Yapılması

Tüm belgeler hazırlandıktan sonra sigorta şirketine resmi başvuru yapılır.

Bu aşamada hazırlanacak dilekçe oldukça önemlidir.

Araç Değer Kaybı Başvuru Süresi

Değer kaybı talebi belirli süreler içinde yapılmalıdır.

Genel olarak araç değer kaybı başvuru süresi:

Zararın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl

Her halde kazadan itibaren 10 yıl

Bu sürelerin geçirilmesi durumunda değer kaybı talep etme hakkı ortadan kalkabilir.

Bu nedenle başvurunun mümkün olduğunca erken yapılması önerilir.

E-Devlet Üzerinden Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapılabilir mi?

Bu soru bize oldukça sık soruluyor.

Şu anki sistemde e-devlet üzerinden doğrudan değer kaybı başvurusu yapılması mümkün değildir.

Ancak e-devlet üzerinden şu bilgilere ulaşılabilir:

Tramer kayıtları

Sigorta poliçe bilgileri

Hasar kayıtları

Bu bilgiler başvuru sürecinde yardımcı olabilir fakat doğrudan başvuru yerine geçmez.

Sigorta Şirketi Değer Kaybını Ödemezse Ne Yapılabilir?

Bazı durumlarda sigorta şirketleri başvuruyu reddedebilir veya düşük ödeme teklif edebilir.

Bu durumda başvurulabilecek hukuki yollar şunlardır:

Sigorta Tahkim Komisyonu

Değer kaybı davası açılması

Özellikle yüksek tutarlı değer kaybı taleplerinde hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Bizim deneyimlerimize göre doğru hazırlanmış bir başvuru dosyası çoğu zaman sürecin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

Avukatla Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapmak Avantajlı mı?

Teknik olarak araç değer kaybı başvurusu avukat olmadan da yapılabilir.

Ancak uygulamada kusur oranı, değer kaybı hesaplaması ve sigorta şirketi ile yaşanabilecek uyuşmazlıklar nedeniyle profesyonel destek almak süreci oldukça kolaylaştırır.

Özellikle yüksek değerli araçlarda veya büyük kazalarda hukuki destek alınması ciddi avantaj sağlayabilir.

Açıkçası birçok kişi sigorta şirketlerinin ilk teklifini kabul ederek gerçek zararının altında ödeme alabiliyor.

Oysa doğru bir değerlendirme ile alınabilecek tutar çoğu zaman daha yüksek olabiliyor.

Sonuç: Araç Değer Kaybı Hakkınızı Bilmek Önemlidir

Trafik kazaları yalnızca tamir masrafından ibaret değildir. Aracın ikinci el değerinde oluşan düşüş de ciddi bir maddi zarar oluşturabilir.

Bu nedenle araç değer kaybı başvurusu araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gereken önemli bir haktır.

Doğru belgelerle yapılan bir başvuru sayesinde araç sahipleri kazadan kaynaklanan değer kaybını sigorta şirketinden talep edebilir.

Eğer siz de bir trafik kazası sonrasında aracınızın değer kaybettiğini düşünüyorsanız bu hakkınızı araştırmanızda fayda var. Çünkü bazen küçük gibi görünen bir fark bile ciddi bir tazminata dönüşebilir.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi veya yaşadığınız deneyimleri yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bu tür paylaşımlar başka araç sahipleri için de oldukça faydalı olabilir.

