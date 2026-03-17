Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yayımlanan ve büyük tepki çeken içeriklere yönelik inceleme başlattı.
Yapılan değerlendirmelerde, “Sosyal Mühendis Akademi” adıyla paylaşılan videolarda:
-
Kadınlara yönelik aşağılayıcı davranışlar
-
Müstehcen içerikler
-
Toplumsal değerleri zedeleyebilecek unsurlar
tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 216 ve 226. maddeleri uyarınca soruşturma açıldı.
Üç Kişi Gözaltına Alındı
Soruşturma kapsamında:
-
Y.H. ve U.U. İstanbul’da
-
Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan) Kocaeli’nde
gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
“Tacizi Normalleştirme” İddiası
Savcılık kaynaklarına göre söz konusu içeriklerde:
-
Kadınlara yönelik davranışların aşağılayıcı nitelik taşıdığı
-
Tacizi normalleştirebilecek bir dil kullanıldığı
-
Genel ahlakı zedeleyebilecek görüntülere yer verildiği
değerlendirildi.
Önceki Olay da Gündeme Geldi
Testo Taylan, daha önce de Kocaeli’nde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Bir çocuğa yönelik darp iddiası sonrası gözaltına alınan Danyıldız, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Süreç Yakından Takip Ediliyor
Soruşturmanın detayları ve şüphelilerin adli süreçteki durumu kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Yetkililer, toplumsal değerleri zedeleyen içeriklere karşı hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguluyor.