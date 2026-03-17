Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yayımlanan ve büyük tepki çeken içeriklere yönelik inceleme başlattı.

Yapılan değerlendirmelerde, “Sosyal Mühendis Akademi” adıyla paylaşılan videolarda:

Kadınlara yönelik aşağılayıcı davranışlar

Müstehcen içerikler

toplumsal değerleri zedeleyebilecek unsurlar

tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 216 ve 226. maddeleri uyarınca soruşturma açıldı.

Üç Kişi Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında:

Y.H. ve U.U. İstanbul’da

Taylan Özgüç Danyıldız (Testo Taylan) Kocaeli’nde

gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

“Tacizi Normalleştirme” İddiası

Savcılık kaynaklarına göre söz konusu içeriklerde:

Kadınlara yönelik davranışların aşağılayıcı nitelik taşıdığı

Tacizi normalleştirebilecek bir dil kullanıldığı

Genel ahlakı zedeleyebilecek görüntülere yer verildiği

değerlendirildi.

Önceki Olay da Gündeme Geldi

Testo Taylan, daha önce de Kocaeli’nde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Bir çocuğa yönelik darp iddiası sonrası gözaltına alınan Danyıldız, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Süreç Yakından Takip Ediliyor

Soruşturmanın detayları ve şüphelilerin adli süreçteki durumu kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Yetkililer, toplumsal değerleri zedeleyen içeriklere karşı hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguluyor.