Bayram Trafiğinde Sıkı Denetim

Bayram tatiliyle birlikte Türkiye genelinde yollarda trafik yoğunluğu artacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yoğunlukta kazaların önüne geçmek amacıyla:

  • Sabit radarları aktif hale getirdi

  • Denetimleri artırdı

  • Hız ihlallerine yönelik cezaları sıkılaştırdı

Sabit Radarlar Nasıl Çalışıyor?

Sabit radar sistemleri, otoyollarda üst platformlara yerleştirilen kameralar ve şehir içi TEDES direkleri aracılığıyla hız tespiti yapıyor. Hız sınırı aşımı durumunda cezalar otomatik olarak kesiliyor.

Hız Limitinde Tolerans Kaç?

Yeni düzenlemeye göre:

  • Şehir içinde: +5 km/s tolerans

  • Şehirler arası yollarda: +10 km/s tolerans

Bu sınırların üzerindeki her hız ihlali cezaya giriyor.

Şehir İçi Hız Cezaları (50 km/s limit)

  • 6-10 km aşım: 2.000 TL

  • 11-15 km: 4.000 TL

  • 16-20 km: 6.000 TL

  • 21-25 km: 8.000 TL

  • 26-35 km: 12.000 TL

  • 36-45 km: 15.000 TL

  • 46-55 km: 20.000 TL

  • 56-65 km: 25.000 TL

  • 66 km üzeri: 30.000 TL

Şehirler Arası Hız Cezaları

Genel hız limitleri:

  • Çift yönlü yol: 90 km/s

  • Bölünmüş yol: 110 km/s

  • Otoyol: 130 km/s

  • YİD otoyolu: 140 km/s

Ceza aralıkları:

  • 11-15 km: 2.000 TL

  • 16-20 km: 4.000 TL

  • 21-25 km: 6.000 TL

  • 26-30 km: 8.000 TL

  • 31-40 km: 12.000 TL

  • 41-50 km: 15.000 TL

  • 51-60 km: 20.000 TL

  • 61-70 km: 25.000 TL

  • 71 km üzeri: 30.000 TL

İşte Sabit Radar Noktaları:

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Bolu

Bilecik

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

İstanbul'da yangın faciası: 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat