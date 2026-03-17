Bayram Trafiğinde Sıkı Denetim
Bayram tatiliyle birlikte Türkiye genelinde yollarda trafik yoğunluğu artacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yoğunlukta kazaların önüne geçmek amacıyla:
Sabit radarları aktif hale getirdi
Denetimleri artırdı
Hız ihlallerine yönelik cezaları sıkılaştırdı
Sabit Radarlar Nasıl Çalışıyor?
Sabit radar sistemleri, otoyollarda üst platformlara yerleştirilen kameralar ve şehir içi TEDES direkleri aracılığıyla hız tespiti yapıyor. Hız sınırı aşımı durumunda cezalar otomatik olarak kesiliyor.
Hız Limitinde Tolerans Kaç?
Yeni düzenlemeye göre:
Şehir içinde: +5 km/s tolerans
Şehirler arası yollarda: +10 km/s tolerans
Bu sınırların üzerindeki her hız ihlali cezaya giriyor.
Şehir İçi Hız Cezaları (50 km/s limit)
6-10 km aşım: 2.000 TL
11-15 km: 4.000 TL
16-20 km: 6.000 TL
21-25 km: 8.000 TL
26-35 km: 12.000 TL
36-45 km: 15.000 TL
46-55 km: 20.000 TL
56-65 km: 25.000 TL
66 km üzeri: 30.000 TL
Şehirler Arası Hız Cezaları
Genel hız limitleri:
Çift yönlü yol: 90 km/s
Bölünmüş yol: 110 km/s
Otoyol: 130 km/s
YİD otoyolu: 140 km/s
Ceza aralıkları:
11-15 km: 2.000 TL
16-20 km: 4.000 TL
21-25 km: 6.000 TL
26-30 km: 8.000 TL
31-40 km: 12.000 TL
41-50 km: 15.000 TL
51-60 km: 20.000 TL
61-70 km: 25.000 TL
71 km üzeri: 30.000 TL
İşte Sabit Radar Noktaları:
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Bolu
Bilecik
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat