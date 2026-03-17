"Aziz milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu, tarihin akışını değiştiren büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyor, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

18 Mart 1915’te milletimiz, iman, cesaret ve sarsılmaz bir vatan sevgisiyle dünyanın en güçlü ordularına karşı tarihi bir direniş göstermiş, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tüm dünyaya kabul ettiren eşsiz bir destan yazmıştır. Yokluklar içerisinde verilen bu büyük mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, fedakârlığının ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığının en anlamlı göstergelerinden biri olmuştur.

Çanakkale’de kazanılan bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil aynı zamanda milletimizin ortak değerler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğini gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zafer, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardan biridir. Çanakkale’de yakılan bağımsızlık meşalesi ise ilerleyen yıllarda Kurtuluş Mücadelemize ilham olmuş milletimizin yeniden ayağa kalkmasının önünü açmıştır.

Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı korumak, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve aynı bilinç ile gelecek nesillere aktarmaktır. Çanakkale ruhunu yaşatmak, geçmişimizin fedakârlıklarını unutmadan birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek millet olarak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."



Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi