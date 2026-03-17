Güllüoğlu’nun Tüm Varlıkları Satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ için satış kararı aldı.
Satış kapsamında:
Marka hakları
Üretim tesisleri
Gayrimenkuller
Mevcut ticari sözleşmeler
tek bir paket halinde, “ticari ve iktisadi bütünlük” çerçevesinde devredilecek.
Muhammen Bedel 223 Milyon TL
Bu rakam, markanın bilinirliği ve sahip olduğu varlıklar dikkate alındığında yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen bir seviyede.
İhale Tarihi Netleşti
Satış sürecinin en kritik tarihi de açıklandı: 8 Nisan 2026
Bu tarihte gerçekleştirilecek ihale sonucunda, yaklaşık 10 yıldır devlet kontrolünde bulunan marka yeniden özel sektöre geçecek.
2016’dan Bu Yana Kayyım Yönetimindeydi
Markanın yönetimi, 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında değişmişti.
Şirkete el konulmuş
Yönetim TMSF’ye devredilmiş
Faaliyetler devlet kontrolünde sürdürülmüştü
Yaklaşık 10 yıllık süreç, bu ihale ile sona erecek.
Yatırımcıların Gözü Bu İhalede
Sektör temsilcileri, ihalenin:
Gıda sektöründe yeni bir rekabet süreci başlatabileceğini
Markanın yeniden büyüme sürecine girebileceğini
belirtiyor.
Özellikle güçlü marka değeri, yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor.