Güllüoğlu’nun Tüm Varlıkları Satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ için satış kararı aldı.

Satış kapsamında:

Marka hakları

Üretim tesisleri

Gayrimenkuller

Mevcut ticari sözleşmeler

tek bir paket halinde, “ticari ve iktisadi bütünlük” çerçevesinde devredilecek.

Muhammen Bedel 223 Milyon TL

İhale için belirlenen başlangıç bedeli: 223 milyon TL

Bu rakam, markanın bilinirliği ve sahip olduğu varlıklar dikkate alındığında yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenen bir seviyede.

İhale Tarihi Netleşti

Satış sürecinin en kritik tarihi de açıklandı: 8 Nisan 2026

Bu tarihte gerçekleştirilecek ihale sonucunda, yaklaşık 10 yıldır devlet kontrolünde bulunan marka yeniden özel sektöre geçecek.

2016’dan Bu Yana Kayyım Yönetimindeydi

Markanın yönetimi, 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında değişmişti.

Şirkete el konulmuş

Yönetim TMSF’ye devredilmiş

Faaliyetler devlet kontrolünde sürdürülmüştü

Yaklaşık 10 yıllık süreç, bu ihale ile sona erecek.

Yatırımcıların Gözü Bu İhalede

Sektör temsilcileri, ihalenin:

Gıda sektöründe yeni bir rekabet süreci başlatabileceğini

Markanın yeniden büyüme sürecine girebileceğini

belirtiyor.

Özellikle güçlü marka değeri, yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor.