TBMM’den Çarpıcı Tespit: Milli Güvenlik Sorunu

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyon, okullarda artan akran zorbalığına ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı.

Raporda, çocuklara yönelik şiddet ve zorbalığın yalnızca bireysel değil, toplumsal güvenliği tehdit eden bir unsur haline geldiği ifade edilerek, konunun “milli güvenlik meselesi” olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Bütüncül Mücadele Vurgusu

Ak Parti istanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığındaki Alt Komisyon, okullarda akran zorbalığının araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim, Sağlık, Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve okul ziyaretlerinin ardından hazırlanan, 10 ana bölüm ve 308 sayfadan oluşan taslak raporunu tamamladı.

Hazırlanan taslakta, akran zorbalığıyla mücadelede tek yönlü yaklaşımların yetersiz kalacağına dikkat çekildi.

Öne çıkan başlıklar:

Eğitim, aile ve çevre faktörlerinin birlikte değerlendirilmesi

Psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi

Hukuki süreçlerin çocuk hakları çerçevesinde yürütülmesi

Komisyon, çözümün ancak çok yönlü ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olacağını vurguladı.

Yeni Kavram: “Akran Nezaketi”

Raporda dikkat çeken en önemli önerilerden biri ise dil değişikliği oldu.

“Akran zorbalığı” yerine daha yapıcı bir yaklaşımı temsil eden “akran nezaketi” kavramının kullanılmasının, çocuklar arasında empati ve saygıyı artıracağı ifade edildi.

Kalabalık Sınıflar ve Telefon Kullanımı Gündemde

Zorbalığın önlenmesi için okul ortamlarının da yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Raporda:

Sınıf mevcutlarının azaltılması

Okullarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılması

Öğretmenlerin öğrencilerle birebir iletişiminin artırılması

gibi öneriler yer aldı.

Ailelere ve Medyaya Kritik Rol

Komisyon, zorbalıkla mücadelede ailelerin daha aktif rol alması gerektiğine dikkat çekti. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Veli Akademisi” modeli önerilerek ebeveynlere eğitimler sunulması gerektiği, bu eğitimlerin yalnızca teorik bilgilendirme düzeyinde kalmaması, uygulamalı ve katılımcı yöntemlerle desteklenerek yürütülmesi, ebeveynlere yönelik empati kurma, etkin dinleme ve duygusal farkındalık gibi davranışsal becerilerin geliştirilmesine odaklanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Çocukların sosyal-duygusal gelişiminde babaların sürece dahil edilmesinin, şiddet ve zorbalığın önlenmesinde kritik öneme sahip olduğu da değerlendirilmektedir.

Ayrıca medya ve dijital platformların da çocuklara pozitif rol model sunması gerektiği belirtildi. Dizi, film ve dijital içeriklerin çocuklar üzerinde önemli etki bıraktığına işaret edilen raporda, "Medya kuruluşları, dijital içerik üreticileri ve dijital platformların, çocuklara ve gençlere olumlu rol modeller sunan, pozitif akran ilişkilerini güçlendiren, empatiyi, kapsayıcılığı ve işbirliğini öne çıkaran film, dizi, animasyon ve sosyal medya içerikleri üretmelerinin teşvik edilmesi önerilmektedir. Medya kuruluşları ve dijital platformlarda çocuklara yönelik hazırlanan içeriklere ilişkin olarak 'Zorbalık İçermeyen İçerik Sertifikası' uygulamasının geliştirilmesi önerilmektedir." tavsiyesinde bulunuldu.

Teknoloji ile Mücadele: Yapay Zeka Önerisi

Raporda, siber zorbalıkla mücadele için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yapay zeka destekli takip sistemleri kurulması önerildi.

Amaç, zararlı içeriklerin hızlı şekilde tespit edilerek müdahale edilmesi.

Rakamlar Endişe Verici

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre son yıllarda binlerce öğrenci şiddet içerikli disiplin cezaları aldı. Raporda, 2018-2024 yıllarındaki eğitim-öğretim dönemlerine göre şiddete dayalı disiplin cezası alan öğrenci sayıları da paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre,

2018-2019 döneminde 3 bin 911'i kız olmak üzere 15 bin 735,

2019‐2020 döneminde 84'ü kız olmak üzere 287,

2020‐2021 döneminde 7 bin 95'i kız olmak üzere 25 bin 20,

2021‐2022 döneminde 4 bin 76'sı kız olmak üzere 14 bin 766,

2022‐2023 döneminde de 6 bin 28'i kız olmak üzere 20 bin 39 öğrenci, okullarda şiddete dayalı disiplin cezası aldı.

Bu durum, zorbalığın giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini gözler önüne serdi.

Hedef: Daha Güvenli Okullar

TBMM raporu, çocukların güvenli bir eğitim ortamında büyümesi için yeni yasal düzenlemelerin ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini öneriyor.

Amaç, Kahramanmaraş dahil tüm Türkiye’de benzer olayların önüne geçmek.