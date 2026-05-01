Anneler İçin Büyük Hak: Doğum İzni 24 Hafta

Yeni düzenlemeyle birlikte annelerin doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Düzenleme sadece yeni doğum yapanları değil, belirli şartları sağlayan anneleri de kapsıyor.

8 Haftalık Ek İzin Kimleri Kapsıyor?

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre:

1 Nisan 2026 itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler bu haktan yararlanabilecek

bu haktan yararlanabilecek Daha önce doğum iznini tamamlayan anneler de kapsama alındı

Şartları sağlayan anneler, 10 iş günü içinde başvuru yaparak ek 8 haftalık izin hakkını kullanabilecek

Hesaplama Detayı Netleşti

Yeni hak için kritik tarih 1 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Buna göre;

Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih).

Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün.

1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır.

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir.

Yani yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneler ek izin hakkından faydalanabilecek.

Başvuru süreci nasıl işler?

1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabilirler.

Doğum Öncesi Çalışma Esnekliği

Yeni düzenlemeyle birlikte annelere doğum öncesinde de esneklik tanındı.

Sağlık raporu alan anneler, doğuma 2 haftaya kadar çalışarak izin süresini doğum sonrasına aktarabilecek.

Babalara ve Koruyucu Ailelere Yeni Hak

Düzenleme sadece anneleri değil, aileyi bütün olarak kapsıyor:

Özel sektörde babalık izni 10 güne çıkarıldı

Koruyucu aile olacaklara 10 gün izin hakkı tanındı

“Aileyi Güçlendirmeye Devam Edeceğiz”

Bakan Göktaş, yapılan düzenlemelerin aile yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, iş ve aile yaşamı dengesine yönelik adımların süreceğini vurguladı.