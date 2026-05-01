Komisyonun Yol Haritası Netleşiyor

TBMM bünyesinde tüm siyasi partilerin katılımıyla kurulan 22 üyeli Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirerek Başkanlık Divanı’nı oluşturdu.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışma takviminin kısa süre içinde belirleneceğini ve sürecin hızla ilerleyeceğini ifade etti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da Yerinde İnceleme

Komisyonun en önemli adımlarından biri sahada yapılacak incelemeler olacak.

Beyazıt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya giderek:

Olayların yaşandığı alanlarda inceleme yapılacağını

Aileler ve yaralı öğrencilerle görüşüleceğini

Tüm sürecin yerinde değerlendirileceğini açıkladı

“Sadece Sonuç Değil, Nedenleri Araştıracağız”

Olayların tek bir açıdan değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Beyazıt, şu ifadeleri kullandı:

“Bu meseleye sadece güvenlik ya da eğitim boyutundan bakamayız. Aile, çevre, sosyal medya ve toplumsal etkiler dahil tüm unsurları birlikte ele alacağız.”

Sosyal Medya ve Aile Faktörü Masada

Komisyonun inceleme alanları arasında:

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi

Öğretmen-öğrenci ilişkileri

Aile içi iletişim

Dijital platformların rolü

gibi başlıklar yer alıyor. Uzman görüşleri ve uluslararası örnekler de sürece dahil edilecek.

Amaç: Benzer Olayların Önüne Geçmek

Komisyonun temel hedefi, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri belirlemek.

Hazırlanacak rapor doğrultusunda:

Yeni yasal düzenleme önerileri sunulacak

Kurumlara tavsiyelerde bulunulacak

Koruyucu ve önleyici politikalar geliştirilecek

“Bu Acı Hepimizin”

Beyazıt, yaşanan olayların tüm Türkiye’yi derinden etkilediğini belirterek, sürecin siyasi tartışmalardan uzak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların korunmasının en büyük öncelik olduğunu ifade eden Beyazıt, spor, sanat ve sosyal faaliyetlerin de önemine dikkat çekti.