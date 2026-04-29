AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin beklentilere son noktayı koydu. Bakan Işıkhan, bu yıl ikramiye tutarında herhangi bir artış yapılmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ödemelerinde mevcut rakam korunurken, ikramiyeler Kurban Bayramı’nda da kişi başı 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

Öte yandan Bakan Işıkhan, ödemelerin zamanlamasına ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi. İkramiyelerin bayram öncesinde daha erken tarihte yatırılmasına yönelik bir çalışma yapılabileceğini belirten Işıkhan, bu konuda değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanan emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin, mayıs ayının ikinci yarısında büyük oranda 18-25 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini gözeterek hareket ettiğini vurgulayan yetkililer, bu yıl için ek bir artış planlanmadığını dile getirdi.