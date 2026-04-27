Okul Saldırılarında Kritik Artış
Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışması, okul saldırılarındaki artışı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye’de bu tür olaylar Batı ülkelerine kıyasla daha düşük seviyede olsa da, özellikle 2014 yılından itibaren yükseliş trendine girdi.
Veriler, saldırıların 2024 ve 2025 yıllarında belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.
Saldırıların %87,5’i Öğrencilerden Geliyor
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise saldırıların %87,5’inin okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi oldu. Bu durum, okul içi risklerin daha yakından takip edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Silah ve Kesici Aletler Öne Çıkıyor
Saldırılarda kullanılan yöntemler de dikkat çekici:
- Olayların %56’sında ateşli silahlar
- %33’ünde kesici aletler kullanıldı
Bu veriler, okullarda fiziki güvenlik önlemlerinin artırılmasının önemini ortaya koyuyor.
Travmatik Geçmişler Dikkat Çekiyor
Araştırma, saldırıların arka planında ciddi sosyal ve psikolojik etkenlerin bulunduğunu da ortaya koydu. Vakaların %72’sinde;
- Aile içi şiddet
- Fiziksel veya duygusal istismar
- Ebeveyn kaybı ya da intiharı
gibi travmatik unsurların yer aldığı tespit edildi.
Saldırı Öncesi İşaretler Göz Ardı Ediliyor
Araştırmaya göre saldırganların büyük bölümü eylem öncesinde sinyaller veriyor. ABD’de bu oran %98,8 seviyesindeyken, Türkiye’de ise yaklaşık %75 olarak ölçüldü.
Bu işaretler çoğunlukla:
- Sosyal medya paylaşımları
- Arkadaş çevresine yapılan açıklamalar
- Yazı, çizim ve ödevler
üzerinden ortaya çıkıyor.
Türkiye’yi Sarsan Olaylar Hafızalarda
Son yıllarda yaşanan bazı olaylar, bu tabloyu daha da çarpıcı hale getiriyor. İstanbul’da bir öğretmenin öğrenci tarafından öldürülmesi, okul yöneticisine yönelik silahlı saldırı ve Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Uzmanlar Uyarıyor: Erken Müdahale Şart
Uzmanlar, okul saldırılarının önlenmesinde en kritik unsurun erken uyarı sistemleri olduğunu belirtiyor. Özellikle öğrencilerin davranış değişikliklerinin yakından izlenmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve aile-okul iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.