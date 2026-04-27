Okul Saldırılarında Kritik Artış

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışması, okul saldırılarındaki artışı gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Türkiye’de bu tür olaylar Batı ülkelerine kıyasla daha düşük seviyede olsa da, özellikle 2014 yılından itibaren yükseliş trendine girdi.

Veriler, saldırıların 2024 ve 2025 yıllarında belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Saldırıların %87,5’i Öğrencilerden Geliyor

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise saldırıların %87,5’inin okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi oldu. Bu durum, okul içi risklerin daha yakından takip edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Silah ve Kesici Aletler Öne Çıkıyor

Saldırılarda kullanılan yöntemler de dikkat çekici:

Olayların %56’sında ateşli silahlar

%33’ünde kesici aletler kullanıldı

Bu veriler, okullarda fiziki güvenlik önlemlerinin artırılmasının önemini ortaya koyuyor.

Travmatik Geçmişler Dikkat Çekiyor

Araştırma, saldırıların arka planında ciddi sosyal ve psikolojik etkenlerin bulunduğunu da ortaya koydu. Vakaların %72’sinde;

Aile içi şiddet

Fiziksel veya duygusal istismar

Ebeveyn kaybı ya da intiharı

gibi travmatik unsurların yer aldığı tespit edildi.

Saldırı Öncesi İşaretler Göz Ardı Ediliyor

Araştırmaya göre saldırganların büyük bölümü eylem öncesinde sinyaller veriyor. ABD’de bu oran %98,8 seviyesindeyken, Türkiye’de ise yaklaşık %75 olarak ölçüldü.

Bu işaretler çoğunlukla:

Sosyal medya paylaşımları

Arkadaş çevresine yapılan açıklamalar

Yazı, çizim ve ödevler

üzerinden ortaya çıkıyor.

Türkiye’yi Sarsan Olaylar Hafızalarda

Son yıllarda yaşanan bazı olaylar, bu tabloyu daha da çarpıcı hale getiriyor. İstanbul’da bir öğretmenin öğrenci tarafından öldürülmesi, okul yöneticisine yönelik silahlı saldırı ve Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar Uyarıyor: Erken Müdahale Şart

Uzmanlar, okul saldırılarının önlenmesinde en kritik unsurun erken uyarı sistemleri olduğunu belirtiyor. Özellikle öğrencilerin davranış değişikliklerinin yakından izlenmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve aile-okul iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.