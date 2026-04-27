Brent Petrol Rekor Seviyelere Tırmandı

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu’da artan tansiyon ve petrol arzına ilişkin belirsizlikler, Brent petrol fiyatını 100 doların üzerine taşıdı.

Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve ABD-İran hattındaki kırılgan süreç, petrol sevkiyatında aksamalara neden olurken fiyatlar hızla yükseldi.

Benzin ve Motorine Zam Geliyor

Artan petrol fiyatlarının ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda.

Motorine 2 lira 28 kuruş; benzine ise 1 TL artış yapılması bekleniyor. Bu artışların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Zam sonrası bazı şehirlerde beklenen litre fiyatları şöyle:

İstanbul: Motorin 71,63 TL – Benzin 63,71 TL

Motorin 71,63 TL – Benzin 63,71 TL Ankara: Motorin 72,70 TL – Benzin 64,68 TL

Motorin 72,70 TL – Benzin 64,68 TL İzmir: Motorin 73,08 TL – Benzin 64,96 TL

Motorin 73,08 TL – Benzin 64,96 TL Doğu illeri: Motorin 74,48 TL – Benzin 66,30 TL

Fiyatların bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor.

Petrol Fiyatlarındaki Sert Yükseliş

28 Şubat sonrası başlayan küresel krizle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan 115 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 50’nin üzerinde artış yaşanması, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi.

Eşel Mobil Sistemi Nasıl Etkiliyor?

Akaryakıttaki zamların vatandaşa etkisini azaltmak için uygulanan eşel mobil sistemi, halen benzinde kısmen devam ediyor.

Benzinde zamların bir bölümü ÖTV’den karşılanıyor

Motorinde ise ÖTV sınırına ulaşıldığı için zamlar doğrudan pompaya yansıyor

Bu nedenle motorin fiyatlarındaki artış daha sert hissediliyor.

Piyasada Belirsizlik Sürüyor

Enerji uzmanları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde yeni zamların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Özellikle küresel krizlerin seyri, önümüzdeki süreçte fiyatların yönünü belirleyecek.