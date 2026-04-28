Soruşturmada Yeni Perde Aralandı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin dosyada yeni deliller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Celal Altaş ile yurt dışına kaçan oğlu Umut Altaş arasındaki yazışmaların dosyaya girmesiyle, olayın perde arkasına dair önemli ipuçları elde edildi.

“Para Gelmezse Her Şeyi Anlatırım”

Adli makamlara yansıyan yazışmalara göre, ABD’ye kaçtığı belirlenen Umut Altaş’ın babasından para talep ettiği ortaya çıktı. Mesajlarda, firari şüphelinin babasına yönelik şu ifadeleri kullandığı tespit edildi:

“Bugün hesabıma para bekliyorum.”

“Göndermezsen savcıyı arar her şeyi anlatırım.”

Bu ifadeler, soruşturmada kritik bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaçış Sürecine Dair İpuçları

Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmaların, yalnızca para talebi değil, aynı zamanda olay sonrası yaşanan süreci de aydınlatabilecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, bu yazışmaların, firari şüphelinin yurt dışına çıkış süreci ve olası organizasyon bağlantılarına ışık tutabileceğini değerlendiriyor.

Sahada Arama Çalışmaları Sürüyor

Adli süreç Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülürken, sahada da yoğun arama faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde mağaralar, kaya oyukları, dağlık alanlar üzerinde detaylı tarama gerçekleştiriyor. Çalışmalarda ileri teknoloji cihazlar ve özel eğitimli arama köpekleri kullanılıyor.

Dosyada Kritik Rakamlar

Gülistan Doku soruşturması kapsamında:

12 kişi tutuklu bulunuyor

1 kişi hakkında kırmızı bültenle arama kararı var

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik uluslararası çalışmalar ise sürüyor.