Yüksek Ateş Nedeniyle Hastaneye Başvurdu

Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Orhan Gencebay, yaşadığı yüksek ateş şikâyeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kontrol altına alınması amacıyla hastaneye başvuran sanatçının yapılan ilk değerlendirmelerinin ardından gözetim altına alındığı belirtildi.

Covid-19 Şüphesiyle Tedavi Altında

Usta sanatçının İstanbul’daki Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alındığı ve tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından sağlık ekiplerinin Gencebay’ı yakından takip ettiği bildirildi.

Ailesi Yanından Ayrılmıyor

Sanatçının eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının hastanede Gencebay’ı yalnız bırakmadığı öğrenildi. Doktorların kontrolünde tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.