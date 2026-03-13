Moda yarışması “İşte Benim Stilim” programıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ayşegül Eraslan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Evde Hareketsiz Halde Bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Ayşegül Eraslan’ı hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç fenomenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Eraslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal Medya Paylaşımları İnceleniyor

Olayın ardından Ayşegül Eraslan’ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlar dikkat çekti.

Genç fenomenin ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından bazı mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımlarında hayatındaki zorluklara değinen Eraslan’ın ifadeleri takipçilerini derinden üzdü.

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü.

Polis Soruşturma Başlattı

Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Genç fenomenin ölümü sosyal medyada da büyük üzüntüye neden olurken, birçok kullanıcı taziye mesajları paylaştı.