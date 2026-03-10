Uzak Şehir’de Heyecan Artıyor

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve Mardin’in etkileyici atmosferinde çekilen Uzak Şehir dizisi, yeni gelişmelerle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizinin önemli karakterlerinden biri olan Meryem için yürütülen cast çalışmaları tamamlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu rol için Ceren Moray ile anlaşma sağlandı.

Meryem Karakteri 55. Bölümde Diziye Giriyor

Senaryoda ilk olarak üçüncü sezon için planlanan Meryem karakterinin hikâyesi, izleyicinin yoğun ilgisi ve hikâyenin gidişatı nedeniyle erkene çekildi.

Ceren Moray’ın hayat vereceği Meryem, 55. bölüm itibarıyla dizinin hikâyesine dahil olacak.

Karakterin gelişi, özellikle Cihan Albora’nın geçmişine dair sırları gün yüzüne çıkaracak.

Cihan ve Meryem’in Yolları Hapishanede Kesişecek

Dizide Cihan Albora’nın yarım kalmış eski aşkı olarak izleyici karşısına çıkacak Meryem’in hikâyesi oldukça dramatik.

Meryem’in hayatı, Cihan ile evleneceği gün yaşanan trajik bir silahlı saldırı sonrası tamamen değişir. Bu olay ikilinin yollarını ayırırken, Cihan farklı bir hayat kurar.

Yıllar sonra ise kader, Meryem ve Cihan’ı beklenmedik bir şekilde hapishanede yeniden karşı karşıya getirir.

Meryem’in Dram Dolu Geçmişi

Meryem karakterinin hikâyesinde dikkat çeken bazı detaylar ise şöyle:

Babasının baskısı nedeniyle yurt dışında tanımadığı biriyle zorla evlendirilmesi

Yaşadığı ağır travmalar ve zorlu bir hayat mücadelesi

Yıllar sonra Cihan ile yeniden karşılaşması

Bu karşılaşma, dizinin hikâyesinde yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.

Ceren Moray Kimdir?

Başarılı oyuncu Ceren Moray, daha önce rol aldığı birçok projeyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Moray’ın yer aldığı bazı yapımlar:

Kavak Yelleri

O Hayat Benim

Avlu

Usta oyuncunun Uzak Şehir dizisinde canlandıracağı Meryem karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin en kritik noktalarından biri olacak.