İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Gündemde

Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında yakın dostu Ortaylı’nın birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Altaylı’nın açıklaması kısa sürede kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Fatih Altaylı’dan Duygusal Mesaj

Fatih Altaylı, yazısında Ortaylı ile olan dostluğuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”

Altaylı’nın bu sözleri, Ortaylı’yı seven birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İlber Ortaylı Kimdir?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Osmanlı tarihi ve dünya tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Ortaylı, akademik kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve konferanslarıyla da tanınıyor.

Türkiye’de tarih alanında en çok takip edilen isimlerden biri olan Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.