Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki R.E. ile arkadaşı 21 yaşındaki Y.E.E. arasında başlayan sohbet kısa süre sonra sigara nedeniyle tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında Y.E.E., yanında bulunan bıçakla R.E.’yi omuzundan yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yürükselim Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayın ardından şüpheli Y.E.E.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.