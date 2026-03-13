Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 88 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaçak Elektronik Ürünlere El Konuldu

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise çok sayıda gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.

Yapılan aramalarda:

yüzlerce şarj kablosu ve adaptör,

çok sayıda kablosuz kulaklık, Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı İçeriği Görüntüle

kayıt dışı cep telefonları,

akıllı saatler

ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

Operasyonda Silah da Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ayrıca 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

1 Şüpheli Tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda adli mercilere sevk edilen bir şüpheli tutuklanırken, iki şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.