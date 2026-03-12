Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Türkoğlu ilçesi Kılılı ışıklı kavşakta meydana geldi. K. A. yönetimindeki 31 AAG 136 plakalı otomobil, Tuğba Pınar’ın kullandığı 46 ALD 039 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motorlu bisiklet sürücüsü Tuğba Pınar (42) ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Pınar’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük Sanayi Sitesi Profilciler Caddesi'nde Yangın Paniği!
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sürücülerin yapılan kontrollerinde sürücü belgelerinin yeterli olduğu ve alkollü olmadıkları tespit edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.