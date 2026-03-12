Edinilen bilgilere göre, ilçede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri yanında bulunan bıçakla diğer şahsı yaraladı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.