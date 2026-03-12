Mobil İletişimde Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş sürecinde önemli bir adım attığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de 5G sinyalinin kullanılmaya başlanacağını ifade ederek, yeni nesil mobil iletişim teknolojisinin kısa sürede ülke genelinde yaygınlaşacağını söyledi.

Uraloğlu, “1 Nisan’da ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz” dedi.

5G İhalesi Milyarlarca Dolar Getirdi

Türkiye’nin 5G altyapısı için gerçekleştirilen yetkilendirme ihalesinin 16 Ekim 2025 tarihinde yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu ihaleden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Yeni teknoloji sayesinde mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

5G Sadece İnternet Değil, Kalkınma Altyapısı

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin yalnızca iletişim alanında değil, birçok sektörde dönüşüm sağlayacağını vurguladı.

Bu teknoloji sayesinde:

Akıllı şehir uygulamaları

Otonom araç teknolojileri

Endüstriyel robot sistemleri

Akıllı tarım uygulamaları

Yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığı

gibi birçok alanda yeni imkanların ortaya çıkacağı ifade edildi.

Özellikle medya sektöründe 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayınların yapılabileceği belirtiliyor.

Yerli ve Milli Teknoloji Vurgusu

Uraloğlu, 5G yatırımlarında yerli ve milli teknolojilerin kullanımına büyük önem verildiğini belirtti.

Bu kapsamda UDHAM, TÜBİTAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’de 5G altyapısına yönelik birçok kritik teknolojinin geliştirildiğini ifade etti.

Yetkilendirme ihalesinde işletmecilere yüzde 60’a kadar yerli ürün kullanma zorunluluğu getirildiği de açıklandı.

Türkiye’nin Hedefi: Enerji ve Teknolojide Bağımsızlık

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisinin Türkiye’nin teknolojik rekabet gücünü artıracağını belirten Uraloğlu, 5G’nin ülkenin dijital dönüşümünde önemli rol oynayacağını söyledi.

Uraloğlu, bu dönüşümle birlikte Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefini güçlendireceğini vurguladı.