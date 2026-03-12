Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Öğrenciler, milli şairin eserlerini seslendirerek ve sahne performanslarıyla Mehmet Akif’in fikir dünyasını ve milli mücadelenin ruhunu izleyicilere aktardı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapan Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Sadi Şenkaya, Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri, vatan sevgisi ve milli mücadeleye katkıları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
Programın devamında öğrenciler tarafından milli şairin eserleri seslendirildi ve İstiklal Marşı’nın kabul sürecine ithafen tiyatro gösterisi sahnelendi.
Öğrenciler tarafından sahnelenen oyun, milli marşımızın yazıldığı dönemde yaşanan zorlukları ve Mehmet Akif Ersoy’un fedakârlığını gözler önüne serdi.
Program, İstiklal Marşı Oratoryosu’nun etkileyici sunumuyla sona erdi.
Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer çok anlamlı bir anma programı olduğuna dikkat çekti.