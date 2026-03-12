Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle buluşturmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan boyunca geleneksel lezzetleri ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan atölye çalışmalarına devam eden Pusula Maraş, bu kez gençleri “Hoşaf ve Çörek Yapım Atölyesi”nde bir araya getirecek.

Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlik takvimi kapsamında daha önce Osmanlı Şerbeti, doğal sabun ve güllaç yapım atölyelerini gençlerle buluşturan Pusula Maraş, düzenlediği etkinliklerle hem geleneksel mutfak kültürünü tanıtıyor hem de gençlere keyifli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Yeni düzenlenecek atölye çalışmasında ise Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlarından hoşaf ve çörek hazırlanacak.

Gençler, Vazgeçilmez Tatların Yapımını Öğrenecek

16 Mart Pazartesi günü KAMEK binasında gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak. Atölyeye katılan gençler, uzman eğitmen eşliğinde hoşaf ve çöreğin hazırlanışını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak. Katılımcılar bir yandan geleneksel tariflerin püf noktalarını keşfederken bir yandan da sosyal ve keyifli bir ortamda vakit geçirme imkânı bulacak.

Başvurular Çevrimiçi Alınmaya Başlandı

Kontenjanla sınırlı olarak planlanan etkinliğe başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başlandı. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye ve kayıt formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/12/pusula-maras-hosaf-ve-corek-yapim-atolyesi-basvuru-formu adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca atölye ve başvuru şartlarına dair merak edilen sorular için 0552 768 90 50 numaralı WhatsApp danışma hattından da bilgi alınabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu gençlerle birlikte yaşatmayı amaçlayan bu özel atölye çalışmasına tüm gençlerin davetli olduğu ifade edildi.